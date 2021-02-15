توخيل يشيد باللاعب تامي ابراهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

نأى المدرب توماس ​توخيل​ بنفسه عن الحكم في موضوع تجديد عقود اللاعبين، وأشاد بأداء اللاعب تامي ​أبراهام​ أمام فريق بارنسلي.



وقال توخيل: "لست على دراية بموضوع العقود لأنني لا أريد أن أشارك في الحكم على هذا الأمر. استحق ابراهام اللعب أمام بارنسلي. خاض مباراة صعبة ضد بيرنلي، لذلك عانى من تحول تكتيكي بين الشوطين ولم يلعب ضد توتنهام وشيفيلد يونايتد. لهذا السبب استحق اللعب لأنه رجل إيجابي وطموح للغاية".

وأضاف: "يعجبني أنه شق طريقه وتغلب على العقبات في حياته المهنية عندما ذهب على سبيل الإعارة. كان دائما يسجل لفرقه".