نجم مارسيليا يسخر من اهتمام ريال مدريد بضمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

سخر الفرنسي الشاب فلوريان ​توفان​ نجم فريق ​مارسيليا​ من شائعات ارتباطه بالانتقال الى ​ريال مدريد​ في الصيف المقبل.



وينتهي عقد توفان مع الفريق الساحلي الفرنسي بحلول نهاية الموسم الجاري، وتشير التقارير إلى انه اتخذ قرار الرحيل.

وكان شبكة "ديفينسا سينترال" قد نشرت تقريراً مفاده إن وكلاء اللاعب قد عرضوه على ريال مدريد الصيف المقبل.

الا ان اللاعب علق على الخبر على "تويتر" حيث قال:" هل هذا حقيقي؟ شكراً لكم على هذه المزحة على أية حال!".

وارتبط توفان بعدة أندية كبرى مؤخراً ابرزهم ميلان وإشبيلية.