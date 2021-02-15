اسرائيل تستغل لاعبا ايرانيا بجنسية منغولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

حط ​سعيد مولايي​ لاعب الجودو الايراني الهارب من بلاده في إسرائيل للمشاركة في بطولة "​غراند سلام​ تل ابيب" التي يتنافس بها لاعبون من دول مختلفة والمقامة بين أيام 18 و20 شباط الجاري، ليلعب تحت راية منغوليا.



مولايي الذي اجبر على الخسارة خلال بطولة العالم للجودو التي أقيمت في اليابان، في شهر اب من العام 2019 بضغط كبير من رئيس اتحاد الجودو الإيراني ومسؤولين آخرين كي لا يقابل منافسه الاسرائيلي في حينها، حرم من الحصول على الميدالية خلال البطولة وعلى اثرها طالب اللاعب الإيراني اللجوء لدى ألمانيا.

يذكر أن الاتحاد العالمي للجودو طالب اللجنة الأولمبية الدولية بالتحقيق مع اتحاد الجودو الإيراني فيما يتعلق بواقعة إجبار سعيد مولايي على الانسحاب لمنعه من مواجهة اللاعب الإسرائيلي ساغي موكي في نفس البطولة.