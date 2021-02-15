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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادال يحقق اقام مميزة في بطولة استراليا المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021
نجح نجم التنس الماتادور الاسباني رافاييل نادال للعام الخامس تواليًا بحسم التأهل لربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة احدى ابرز بطولات الغراند سلام الاربعة الكبرى، بفوزه على فابيو فونيني بنتيجة 3 - 6 و4 - 6 و2 - 6 ليقابل تسيتسيباس في الدور المقبل، محققاً العديد من الارقام المميزة.
-بهذا الفوز اصبح ثالثاً في قائمة اكثر اللاعبين الواصلين لربع نهائي الغراند سلام : "57- روجيه فيدرر، 48- نوفاك ديوكوفيتش، 43- رافا نادال."
-أكثر اللاعبين تحقيقًا لمجموعات متتالية في الغراند سلام : 36- فيدرر ( اميركا 2006-فرنسا 2007 )، 35- ماكنرو ( ويمبلدون 1984-اميركا 1984 )، 33- نادال ( فرنسا 2020-استراليا 2021 ) وفي حال حقق اول مجموعتين في الدور المقبل سيعادل رقم ماكنرو و في حال فاز 3-0 سيعادل رقم فيدرر.