نادال يحقق اقام مميزة في بطولة استراليا المفتوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

نجح نجم التنس الماتادور الاسباني ​رافاييل نادال​ للعام الخامس تواليًا بحسم التأهل لربع نهائي ​بطولة استراليا المفتوحة​ احدى ابرز بطولات ​الغراند سلام​ الاربعة الكبرى، بفوزه على ​فابيو فونيني​ بنتيجة 3 - 6 و4 - 6 و2 - 6 ليقابل تسيتسيباس في الدور المقبل، محققاً العديد من الارقام المميزة.



-بهذا الفوز اصبح ثالثاً في قائمة اكثر اللاعبين الواصلين لربع نهائي الغراند سلام : "57- ​روجيه فيدرر​، 48- ​نوفاك ديوكوفيتش​، 43- رافا نادال."

-أكثر اللاعبين تحقيقًا لمجموعات متتالية في الغراند سلام : 36- فيدرر ( ​اميركا​ 2006-​فرنسا​ 2007 )، 35- ​ماكنرو​ ( ويمبلدون 1984-اميركا 1984 )، 33- نادال ( فرنسا 2020-استراليا 2021 ) وفي حال حقق اول مجموعتين في الدور المقبل سيعادل رقم ماكنرو و في حال فاز 3-0 سيعادل رقم فيدرر.