غرامة بحق زوجة محرز السابقة بسبب إقامة حفل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن ريتا جوهال (28 عاما) زوجة لاعب ​مانشستر سيتي​ رياض محرز السابقة تلقت غرامة بعد أن حضرت الشرطة إلى حفل أقامته في شقة في العاصمة البريطانية لندن.



وظهرت العارضة مع ستة أشخاص على الأقل ليلة الجمعة، في مقاطع فيديو حمّلتها لنصف مليون متابع لحسابها على تطبيق انستغرام.

وعلّقت ريتا على المقاطع: "غرامة لكوني جذابة للغاية. تم تغريمنا جميعًا".

جدير بالذكر أن ريتا انفصلت عن نجم مانشستر سيتي الجزائري رياض، 29 عامًا، في عام 2019.