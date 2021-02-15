البا: المباراة امام سان جيرمان معقدة وغياب نيمار خسارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

تحدث جوردي البا ظهير ​برشلونة​ الاسباني، عن اهمية اللقاء المرتقب غداً امام باريس ​سان جيرمان​ في ذهاب دور الـ 16 من ​دوري الابطال​ على ملعب الكامب نو.



وقال ألبا عن مباراة الغد:" بالتأكيد المباراة صعبة للغاية، ليس هناك فريق مفضل على اخر، رغم تفضيل البعض البي اس جي، بالطبع المنافس يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ونجح في ابرام تعاقدات مهمة في عام 2017".

وعن عودة بيكيه:" انه أحد أعمدة الفريق المهمة، مشاركته غدًا في يد المدرب، لكن هناك بدلاء جيدين ايضاً".

وعن ميسي وإمكانية الرحيل إلى سان جيرمان:" ليو ملتزم بنسبة 100%، رغم أنه لم يحسم موقفه بعد من البقاء أو الرحيل، سندعه يقرر في نهاية الموسم".

وعن غياب نيمار بسبب الإصابة:" نيمار من أفضل اللاعبين في الفريق المنافس، ستكون خسارة مهمة بالنسبة لهم".

وكشف ألبا عن أهداف برشلونة التي يسعى لتحقيقها الموسم الحالي:" ما زلنا ننافس على جميع البطولات حتى الآن، ونحاول أن نكون جاهزين خاصة سيكون بانتظارنا مهمة صعبة خاصة رغم الخسارة الأخيرة في كأس ملك إسبانيا (أمام إشبيلية)".