بيريتيني ينسحب بسبب الاصابة وتسيتسيباس يواجه نادال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

اعلن المنظمون في ​بطولة استراليا المفتوحة​ احدى ابرز بطولات الغراند سلام الاربعة الكبرى عن إنسحاب لاعب ​التنس​ الأيطالي ​ماتيو بيريتيني​ من ثمن نهائي البطولة، بسبب الإصابة ليتأهل منافسه اليوناني ستيفانوس ​تسيتسيباس​ مباشرةً لربع النهائي لملاقاة نادال.



وكان الماتادور الاسباني ​رافاييل نادال​ للعام الخامس تواليًا يتأهل لربع نهائي استراليا المفتوحة بفوزه على ​الايطالي فابيو فونيني​ بنتيجة ثلاث مجموعات نظيفة وبواقع 3 - 6 و4 - 6 و2 - 6 في وقت تخطى الساعتين ليقابل تسيتسيباس في لقاء ناري ضمن منافسالت الدور المقبل.