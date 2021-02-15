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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيريتيني ينسحب بسبب الاصابة وتسيتسيباس يواجه نادال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021
اعلن المنظمون في بطولة استراليا المفتوحة احدى ابرز بطولات الغراند سلام الاربعة الكبرى عن إنسحاب لاعب التنس الأيطالي ماتيو بيريتيني من ثمن نهائي البطولة، بسبب الإصابة ليتأهل منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مباشرةً لربع النهائي لملاقاة نادال.
وكان الماتادور الاسباني رافاييل نادال للعام الخامس تواليًا يتأهل لربع نهائي استراليا المفتوحة بفوزه على الايطالي فابيو فونيني بنتيجة ثلاث مجموعات نظيفة وبواقع 3 - 6 و4 - 6 و2 - 6 في وقت تخطى الساعتين ليقابل تسيتسيباس في لقاء ناري ضمن منافسالت الدور المقبل.