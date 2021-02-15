ديمبيلي يستفز سان جيرمان قبل موقعة الفريقين في دوري الابطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

استفز عثمان ​ديمبيلي​ جناح ​برشلونة​ الاسباني، فريق باريس ​سان جيرمان​ وذلك قبل موقعة الفريقين في ذهاب دور الـ 16 في ​دوري الابطال​.



ويستضيف برشلونة غدًا على ملعب "كامب نو" نظيره البي اس جي بقيادة الحكم الهولندي الدولي، بيورن كيوبرس.

وقال ديمبيلي لموقع اليويفا عن الريمونتادا التاريخية:" مباراة سُجلت في التاريخ، خاصة بالنسبة لنادينا".

واضاف:" من الصعب على كل الفرق في أوروبا وخاصة في دوري الأبطال أن تعود بعد الهزيمة 4-0، لكن برشلونة فعلها".

وتابع:" بالاتأكيد سيكون هناك نية للانتقام في المباراة المقبلة، ووسائل الإعلام تحاول أن تزيد من إثارة هذه المواجهة".

وأتم:" لكن داخل غرفة اللاعبين في برشلونة لا نتحدث عن ذلك، لكن نعتبرها مباراة معقدة للغاية".