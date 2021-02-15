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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديمبيلي يستفز سان جيرمان قبل موقعة الفريقين في دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021
استفز عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الاسباني، فريق باريس سان جيرمان وذلك قبل موقعة الفريقين في ذهاب دور الـ 16 في دوري الابطال.
ويستضيف برشلونة غدًا على ملعب "كامب نو" نظيره البي اس جي بقيادة الحكم الهولندي الدولي، بيورن كيوبرس.
وقال ديمبيلي لموقع اليويفا عن الريمونتادا التاريخية:" مباراة سُجلت في التاريخ، خاصة بالنسبة لنادينا".
واضاف:" من الصعب على كل الفرق في أوروبا وخاصة في دوري الأبطال أن تعود بعد الهزيمة 4-0، لكن برشلونة فعلها".
وتابع:" بالاتأكيد سيكون هناك نية للانتقام في المباراة المقبلة، ووسائل الإعلام تحاول أن تزيد من إثارة هذه المواجهة".
وأتم:" لكن داخل غرفة اللاعبين في برشلونة لا نتحدث عن ذلك، لكن نعتبرها مباراة معقدة للغاية".