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إصابة مهاجم فولهام بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مهاجم فولهام بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

أكد نادي فولهام، أن مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش، أصيب بفيروس كورونا المستجد، سريع الانتشار. أعلن فولهام عن إصابة ميتروفيتش بالعدوى عبر تويتر، قبل مباراته أمام إيفرتون، والتي انتهت بفوزه 2-0، وهو انتصاره الأول بعد 12 مباراة لم يعرف خلالها طعم الفوز. وكان ميتروفيتش وهو صربي ضمن اللاعبين الذين خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار العدوى بالفيروس، لدى ظهوره في تجمع عشية العام الجديد. ويحتل فولهام المركز 18 بين فرق الممتاز العشرين برصيد 18 نقطة من 23 مباراة، ويتخلف بفارق 7 نقاط عن منطقة الأمان.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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