برشلونة يتحدى سان جيرمان ولايبزغ يستدرج ليفربول في "الأبطال"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

وسط استمرار أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم فعالياتها غداً الثلاثاء من خلال مباريات جولة الذهاب بدور الـ16 للبطولة. وتشهد مباراتا الغد ثلاثة من أبرز فرق البطولة وهي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، اللذان يلتقيان على إستاد كامب نو بكاتالونيا، وليفربول الإنجليزي الذي يحل ضيفاً على لايبزغ الألماني في العاصمة المجرية بودابست. وتبرز مباراة لايبزغ وليفربول ضمن ثلاث مباريات في جولة الذهاب ستقام على ملاعب محايدة، ما يثير التساؤلات بشأن الحكمة من استئناف المسابقة حالياً في ظل تفاقم أزمة جائحة كورونا. ونقلت مباراة الغد بين لايبزغ وليفربول الفائز بلقب البطولة في 2019 إلى بودابست بسبب عدم سماح السلطات الألمانية لفريق ليفربول بالدخول إلى ألمانيا في ظل القيود المفروضة بسبب الجائحة. ومع تراجع فرص برشلونة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، قد تكون بطولة دوري الأبطال الأوروبي طوق النجاة للفريق ومدربه الهولندي رونالد كومان. ويدعم فرص برشلونة حاليا في اجتياز عقبة سان جيرمان أن لاعبه الكبير ليونيل ميسي استعاد كثيرا من مستواه العالي كما ينتظر أن يعود المدافع جيرارد بيكيه إلى صفوف الفريق وذلك في موعد مبكر عما كان متوقعاً من قبل بعد تعرضه للإصابة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتمثل العودة المرتقبة لبيكيه دعماً قوياً لدفاع برشلونة في مواجهة سان جيرمان الذي يمني نفسه بالثأر لهزيمته الثقيلة 1-6 في 2017، والتي منحت برشلونة وقتها بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة رغم فوز سان جيرمان 4-0 على ملعبه ذهاباً. وكان البرازيلي نيمار دا سيلفا هو أبرز لاعبي برشلونة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق 6-1 على سان جيرمان، ولكن الإصابة ستحرم اللاعب من خوض مباراة الغد مع فريقه الحالي سان جيرمان أمام فريقه السابق برشلونة. ويرى المدير الفني لفريق سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينيو، والذي تولى مسؤولية الفريق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن فريقه الذي بلغ نهائي البطولة في الموسم الماضي يمكنه مواصلة النجاح في النسخة الحالية من دوري الأبطال حتى عندمنا يواجه عقبة صعبة مثل مواجهة برشلونة. وقال بوكيتينيو على موقع الاتحاد الأوروبي: "نحتاج لبعض الهياكل والأفكار الناجحة عن كيفية مهاجمة برشلونة وكيفية إيقافه من مهاجمتنا.. ولكننا نثق دائما باللاعبين وقدرتهم على أداء دورهم بأفضل شكل ممكن وتحقيق نتيجة إيجابية". وتعافى بوكيتينيو نفسه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقال إن التجربة "علمتني أن أصبح شخصا أفضل.. وكيف أكون أكثر تحملا للمسؤولية مع الاستمتاع بما نقدمه". وقال السياسي الألماني والخبير الصحي كارل لاوترباخ: "جميعنا يفترض ألا نسافر.. ولا أفهم لماذا يتعين علينا أن نقدم استثناء على مستوى المحترفين". ولكن البطولة الأوروبية ستستأنف نشاطها غداً من خلال هاتين المباراتين. وتمثل المباراة الأخرى غدا اختباراً قوياً للمدرب الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزغ في مواجهة مواطنه يورغن كلوب المدير الفني لليفربول. ويأمل ناجلسمان في تكرار إنجاز الموسم الماضي على الأقل بمواصلة مسيرة فريقه في البطولة إلى المربع الذهبي.

