ليفربول يتطلع لتصحيح مساره عبر دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يأمل ليفربول في تغيير حظوظه وتعديل مساره هذا الموسم من خلال دوري أبطال أوروبا. ويحل ليفربول ضيفاً على لايبزغ الألماني غداً الثلاثاء بالعاصمة المجرية بودابست في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. ويطمح ليفربول إلى استعادة اتزانه في الموسم الحالي من خلال هذه المواجهة التي ينتظر فيها الفريق اختباراً صعباً في مواجهة لايبزغ المستقر فنياً بقيادة مديره الفني جوليان ناغلسمان. وأبعدت الهزائم الثلاثة ليفربول عن دائرة المنافسة على اللقب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم أنه بدأ الموسم كمرشح قوي للدفاع عن اللقب الذي استعاده في الموسم الماضي، بعد غياب عن منصة التتويج لمدة 30 عاماً. وألقت الإصابات في صفوف ليفربول، ومنها إصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب، بظلالها على مسيرة الفريق في الموسم الحالي. ولم يجد الألماني المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، حلاً في مواجهة هذه الإصابات بخط دفاع الفريق سوى الاعتماد على بعض لاعبي خط الوسط في مراكز الدفاع. وقد يستعين كلوب بلاعبه الجديد أوزان كاباك في خط الدفاع خلال مباراة الغد، كما قد يدفع باللاعب نيت فيليبس ما يسمح بعودة جوردان هيندرسون قائد الفريق إلى مكانه الأصلي في وسط الملعب. وسيعتمد هذا كثيراً على حالة اللاعب فابينهو، الذي غاب عن صفوف الفريق في مباراة ليستر سيتي، السبت بسبب الإصابة. وحرص ليفربول على التأكيد خلال اليومين الماضيين على حرصه على استعادة الاتزان والعودة للمسار الصحيح في مسيرته بالموسم الحالي. وقال المصري الدولي ونجم هجوم ليفربول، محمد صلاح، في رسالة إلى الجماهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "كانت فترة عصيبة لأسباب عديدة.. فريقنا هو حامل اللقب، وسنكافح مثل الأبطال حتى النهاية. لن نسمح بحسم هذا الموسم نتيجة للهزائم الثلاثة التي مني بها الفريق في الفترة الماضية. هذا هو وعدي لكم جميعاً". وقال تريند ألكسندر أرنولد قلب دفاع الفريق إنه "يشعر بأن النتائج التي حققها الفريق مؤخراً لا تعكس مستوى الأداء". وأوضح: "الجميع يتحدث عن فترة سيئة في مسيرة الفريق وكبوة في أداء اللاعبين والطاقم التدريبي، ولكنني شخصياً أشعر بأننا أدينا بشكل جيد في الأسابيع القليلة الماضية". وأضاف: "لعبنا بشكل جيد لكننا لم نحقق نتائج جيدة. ولهذا، الأمر يتعلق بترجمة هذه العروض إلى نتائج، وربما يكون هذا هو ما نحتاجه ونريده كثيراً". وقال أرنولد إن "التحول إلى اللعب في البطولة الأوروبية قد يلهم الفريق ويساعده". وأوضح: "في مواقف مثل هذه، تحتاج إلى فرصة لتصحيح الوضع بأسرع وقت ممكن". وأشار إلى أن وجود هذه الفرصة من خلال بطولة مختلفة ينعش الفريق دائماً، حيث يجعله يتعامل بعقلية مختلفة في مهمة مختلفة. وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط جيمس ميلنر في مباراة الغد بعد خروجه مصاباً بشد عضلي في مباراة ليستر سيتي أمس الأول ، كما أن زميله الغيني نابي كيتا لم يستعد بالشكل الأمثل للعودة إلى صفوف الفريق. وقد تكون الفرصة سانحة أمام المدافع بن ديفيز، المنضم للفريق حديثا من فريق بريستون، ليكون ضمن التشكيلة الأساسية لليفربول للمرة الأولى.

