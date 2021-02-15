ماكيلي يدير مواجهة إشبيلية-دورتموند وديل ثيرو لمباراة بورتو-يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

اختير الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بين فريقي إشبيلية وبروسيا دورتموند، والإسباني كارلوس ديل ثيرو جراندي لمباراة بورتو ويوفنتوس، وستقام كلتا المبارتين يوم الأربعاء المقبل. وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الطاقم التحكيمي المعاون لماكيلي سيضم كلا من مواطنيه كيفين بلوم ويوخيم كامبوس في تقنية الـVAR وماريو ديكس وهيسيل ستيجسترا على الخطوط وألارد ليندوي كحكم رابع. بينما سيعاون ديل ثيرو كل من أليخاندرو هرنانديز وريكاردو دي بورجوس في تقنية الـVAR وخوان كارلوس يوسي وروبرتو ألونسو على الخطوط وخوسيه ماريا سانشيز كحكم رابع. يذكر أن آخر مباراة أدارها ماكيلي، الدولي منذ عام 2011، للفريق الأندلسي كانت في ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2017-2018 أمام مانشستر يونايتد (1-2) وقبلها أمام ليفربول (2-2) في دور المجموعات.

