كرة جديدة لـ دوري الأبطال في الذكرى الـ20 لتصميم "النجوم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

حتفل الكرة الجديدة التي ستلعب بها مباريات دوري الأبطال بدءاً من مواجهات دور الـ16، والتي تسمى "نهائي إسطنبول 21"، بذكرى مرور 20 عاماً على التصميم الأشهر للكرة "المرصعة بالنجوم"، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". وسيُلعب بهذه الكرة الجديدة بداية من الدور ثمن النهائي للبطولة الذي سينطلق الثلاثاء وحتى المباراة النهائية التي ستقام في 29 مايو (آيار) المقبل على ملعب أتاتورك في تركيا. وتم استخدام هذه الكرة، المليئة بالنجوم، لأول في عام 2001، بتصميم مستوحى من شعار البطولة التي يضم الكثير من النجوم، وتضم الكرة الجديدة صورة تلخص تصميمات النهائيات الـ20 السابقة. وتحتوي الكرة الجديدة على عبارات حمراء رفيعة تضم كل منها العام والمدينة التي استضافت النهائي.

