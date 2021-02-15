شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة للفنون القتالية بطل دوري المصارعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، بلقب دوري الإمارات للمصارعة بعد أن حقق 9 ميداليات منها 5 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزيتان، نظم البطولة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بصالة مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة، وشارك فيها 50 لاعباً من 6 أندية.

حل في المركز الثاني فريق مركز الأنصار من الشارقة برصيد 6 ميداليات منها ذهبية و3 فضيات وبرونزيتان، وحل ثالثاً فريق أبوظبي بفضية وبرونزية، بينما جاء في المركز الرابع فريق دبي ببرونزية واحدة.

أما على المستوى الفردي فقد تم توزيع 6 ميداليات ذهبية، نال منها فريق الفجيرة للفنون القتالية 5 ميداليات وكانت من نصيب سيف مبارك في وزن تحت 57 كغم، ونوار عمار في وزن تحت 65 كغم، وعبيد راشد عبيد في وزن تحت 74 كغم، ونال ذهبية وزن تحت 86 كغم لاعب الفجيرة سلطان عيسى، بينما حقق ميدالية الوزن الثقيل زميله أحمد محمد خميس، وأحرز الميدالية الذهبية السادسة لاعب فريق الشارقة إدريس محمد بفوزه على لاعب أبوظبي الفضي محمد إدريس.

وفي ختام البطولة التي شهدت التزام الجميع بالضوابط الصحية، تم تتويج الفرق الفائزة بكؤوس البطولة والميداليات الملونة للمراكز الثلاثة لمختلف الأوزان، وتم تقديم درع تذكارية لمديرة مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة لحسن استضافة البطولة وتوفير كافة متطلبات نجاحها.