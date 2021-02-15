أبوظبي تستضيف مونديال الترايثلون في نوفمبر

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترايثلون عن استضافة البطولة العالمية للترايثلون 5 و 6 نوفمبر من العام الجاري بعد أن تأجلت العام الماضي بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»،وستقام البطولة التي تشتمل على مسابقات في الجري والسباحة والدراجات ضمن أعلى معايير السلامة والتدابير الإحترازية.

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية استضافة الحدث العالمي المميز، واعتبره محطة تحضيرية مهمة لاستضافة الحدث الأكبر في العام 2022 وهو نهائيات كأس العالم للترايثلون بما يعكس المكانة المرموقة لأبوظبي على صعيد احتضان أهم الفعاليات العالمية.

وقال العواني: «نحن على أتم الاستعداد لاستئناف استضافة البطولات العالمية المرموقة ومنها بطولة الترايثلون، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة كافة،ونحن سعداء باستئناف موسم رياضة الترايثلون خلال شهر مايو المقبل في مدينة تشنغدو الصينية».

ومن المقرر استئناف روزنامة سلسلة بطولات العالم للترايثلون، لتنتقل من تشنغدو إلى يوكوهاما اليابانية في 15 مايو، وفي الشهر التالي تستضيفها ليدز في المملكة المتحدة قبل العودة إلى مونتريال في كندا خلال يونيو المقبل، ثم تحتفل هامبورغ في 10 يوليو المقبل باستضافة نسختها العشرين باعتبارها موطناً لسباقات الترايثلون العالمية، ثم تستعيد إدمونتون الأضواء مرة أخرى باستضافة نهائيات كأس العالم من 17إلى 22 أغسطس المقبل لتتويج أبطال العالم 2021، وتستأنف في برمودا في من 15 إلى 17 أكتوبر المقبل قبل أن تختتم السلسلة العالمية في أبوظبي نوفمبر المقبل.