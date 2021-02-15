شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مباراة في الأسبوع الثاني لبطولة الشارقة العمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد الأسبوع الثاني من بطولة الشارقة العمالية، 24 مباراة في مسابقات ألعاب الكريكيت والقدم والسلة والهوكي، والبطولة انطلقت يوم 5 فبراير

بمشاركة أكثر من 1200 لاعب موزعين على الفرق بواقع: 20 فريقاً لكرة القدم، و12 للسلة، و25 للكريكت 25، و12 للطائرة، و12 للهوكي. وستقسم الفرق إلى مجموعات بنظام الدوري من دور واحد، حيث يصعد الأول من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية، وعلى غرار الدورات الثلاث السابقة للبطولة والتي حظيت بنجاح كبير، ستشهد نسختها الحالية حفلاً ختامياً حافلاً يتم خلاله تكريم الفرق الفائزة والأفراد بجوائز نقدية وهدايا عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم.

وكانت البطولة قد شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نجاحاً متميزاً وإقبالاً كبير من الفرق المشاركة ومن جمهور المشجعين، حيث تهدف هذه البطولة، إلى تعزيز التعاون ومد جسور التعارف بين العمال وأصحاب العمل.