شكرا لقرائتكم خبر عن العنكوشي: بعض الحكام يتنمرون على الأجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

اتهم، حسين العنكوشي، رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية العراقي بعض حكام الدوري بممارسة «التنمر» على المحترفين الأجانب، وقال إن بعض الحكام يتعاملون بأسلوب حاد جداً معهم والعكس مع اللاعبين العراقيين، وهذا لا يجوز، لأن التحكيم يستند إلى روح القانون، وهذا القانون يجب أن يطبق على الجميع داخل الملعب.

وكان مظفر جبار، مدرب الحدود قد اتهم حكم مباراة فريقه ضد القوة الجوية هيثم محمد علي بالعنصرية ضد لاعب فريقه المحترف النيجيري جوزيف نثايال، لكن هذا الاتهام تم رفضه من قبل الحكم المذكور.

وفي ذات السياق ذكر، حازم تيمور، أمين سر نادي الحدود، أن الأخطاء التحكيمية أثرت بالسلب في مشوار الفريق في الموسم الحالي من الدوري، وأفقدتنا العديد من النقاط التي كانت كفيلة أن تضعنا في مركز أفضل بكثير من مركزنا الحالي.

وفيما يخص حالة الطرد التي تعرض لها محترف الحدود جوزيف نثانيال في مباراة الحدود والقوة الجوية وما رافقها من أحداث، أوضح تيموز، أن إدارة النادي ستستدعي اللاعب للوقوف على حيثيات حالة الطرد التي تعرض لها، وحقيقة الحديث الذي دار بينه وبين حكم المباراة، ومعرفة أن ما حصل تجاوز لفظي من الحكم تجاهه كما أوضح لنا بعد طرده مباشرة.