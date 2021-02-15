أحمد مجاهد: لا نيه لإلغاء الـ«VAR»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة خلال المؤتمر الذي أقيم اليوم في مقر الجبلاية عدم وجود أي نية لإلغاء تقنية «VAR» وما أثير بشأنها غير صحيح.

وأضاف الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو طالبت بمستحقات مالية، وعند الصرف لم يكن هناك عقد يتم الصرف وفقا له، وعقدنا جلسات مع الشركة لتصحيح المشروع قائلا "عقدنا جلسة مع الشركة الأم، وأبدوا تفهمهم لعدم الالتزام بما جاء في العقد، ووعدوا بتصحيح المشروع "

وأشار أن الشركة كانت حريصة على استكمال ودعم مشروع تقنية الفيديو، حرصا على شكلها العام.

وشدد مجاهد أنه من الطبيعي ان يكون هناك أندية راضية وأخرى غير راضية سواء عن المسابقة أو التحكيم سواء بحق او بغير حق، مشيرا إلى أن الاتحاد سدد مستحقات متأخرة للحكام، والشركة المنفذة لمركز المنتخبات التي كانت تهدد بفسخ العقد، وصرفنا لهم ٣٠ مليون جنيه.

وعن الانتخابات أكد مجاهد أن الاتحاد تقدم بتقرير لرئاسة الوزراء لاجراء الانتخابات، وقرارات الحكومة بتأجيل الجمعيات العمومية للفيفا ولضيق الوقت تفهم الفيفا الأمر.

وأَضاف هناك دعم كامل من الدولة للمهندس هاني أبوريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا، وسيكون هناك وفد من اتحاد الكرة لمساندته



وعن مئوية الاتحاد أكد مجاهد لدينا عمل كبير لمئوية الاتحاد، وكذلك دعم ومساندة للمنتخب الاول وكذلك المنتخب الأوليمبي وأَضاف هناك كتاب وفيلم وثائقي ومباريات استعراضية للاحتفال بالمئوية وسيتم الاعلان عن ذلك في حينه.

وأشار مجاهد ان اللجنة الثلاثية تتقبل النقد وتتفهم رسائل وسائل الإعلام مضيفا الى ان أعضاء اللجنة أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي سيكون لهما شأن كبير في الإدارة الرياضية محليا وأفريقيا ودوليا