ليفربول يقترب من تحطيم رقم "أسوأ حامل لقب" في تاريخ الدوري الإنجليزي بسبب سوء النتائج

الشارقة - اميمة ياسر - في ظل التراجع الكبير لفريق ليفربول الإنجليزي في الوقت الحالي وسط حالة الانهيار في الأداء يقترب "الريدز" من لقب أسوأ حامل لقب في عصر "البريميرليج" مقارنة مع أبطال سابقين شهدوا تراجعاً كبيراً في العام التالي للتتويج؟.

تعرض ليفربول للخسارة الثالثة على التوالي بعد سقوطه أمام ليستر سيتي 1-3 لتكون المرة الأولى التي يخسر فيها "الريدز" في ثلاث مباريات متتالية في "البريميرليج" منذ نوفمبر 2014.

يزاحم ليفربول قائمة من أسوأ حاملي اللقب الذين تعرضوا للانهيار الكبير أو التراجع غير المفهوم في العام التالي لتحقيقهم اللقب لكنه ما زال قادراً على التعويض والخروج من هذه الدائرة المظلمة مقارنة بما حدث مع فرق أخرى

يعتبر ليدزيونايتد الأسوأ عندما توج باللقب في موسم في موسم 1991-1992 ودخل عصر "البريميرليج" في الموسم التالي وسط حالة تراجع كبير للغاية لينهي مشواره في المركز 17 بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط

تراجع بلاكبيرن روفرز بصورة كبيرة في موسم 1995-1996 لينهي حامل اللقب مسيرته في النهاية في المركز السابع ويضطر وقتها لبيع عدد من أبرز نجومه في مقدمتهم الهداف ألان #شيرر إلى نيوكاسل يونايتد.

تعرض مانشستر يونايتد لكبوة كبيرة عقب رحيل السير #فيرجسون الذي ودع الفريق بحصد لقب "البريميرليج" في 2012-2013 لكن في الموسم التالي مباشرة تحت قيادة ديفيد مويس أنهى "الشياطين الحمر" مسيرتهم في المركز السابع كأسوأ مركز لهم منذ عام 1992.

تراجع تشيلسي بصورة مذهلة في موسم 2015-2016 وسط مشاكل عصفت بالفريق وأدت إلى إقالة مدربه جوزيه #مورينيو بعد 12 مباراة فقط وينهي فريقه حامل اللقب الموسم في المركز التاسع برصيد 50 نقطة فقط بفارق 37 نقطة عما حققه "البلوز" في الموسم السابق.

بعد المعجزة التي حققها ليستر سيتي بحصد لقب تاريخي تراجع حامل اللقب في الموسم التالي 2016-2017 حتى أنه اقترب من منطقة الهبوط وقام بإقالة مدربه الإيطالي كلاوديو #رانييري لينهي ذلك الموسم الكارثي في المركز12.



كرر تشيلسي خيبة أمل حامل اللقب مجدداً في موسم 2017-2018 وبعد التتويج باللقب في العام السابق بقيادة الإيطالي أنطونيو #كونتي تراجع "البلوز" إلى المركز الخامس بفارق 30 نقطة عن بطل #مانشستر_سيتي.