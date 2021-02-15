شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح ينافس عبد الله جمعة على المشاركة أساسيًا فى مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس كل من أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على المشاركة أساسيًا فى مواجهة الإسماعيلى، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى فتوح لاستعادة مكانه فى تشكيل الزمالك الأساسى، خاصة بعدما اعتمد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى فى الفترة الأخيرة على عبد الله جمعة والذى قدم مردودا طيبا ليصبح أحمد فتوح بديلاً.

أحمد فتوح أثبت جدارته بالمشاركة أساسيًا مع الزمالك فى الفترة الأخيرة، ونجح فى خطف الأنظار، الأمر الذى دفع اللاعب لبذل قصارى جهده فى الوقت الحالى من أجل استعادة مركزه الأساسى فى تشكيل الفارس الأبيض.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء، فيما يقع الإسماعيلى في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.