شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الثلاثية بالجبلاية: قرار ضم حراس أجانب بتوصية من الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أن قرار ضم حراس مرمى أجانب فى بطولة الدورى الموسم المقبل جاء بناءً على توصيات عدد كبير من الأندية وليس قرار اتحاد الكرة.

وقال رئيس اللجنة الثلاثية إنه بعد الاجتماع مع أندية الدورى الممتاز منذ فترة وطلبوا السماح بتعاقد الأندية مع حراس مرمى أجانب، وتم الموافقة على توصياتهم، وأن هذا الطلب كان بموافقة جماعية من مسئولى الأندية الذين حضروا الاجتماع.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفيديو var فى مباراتى الأهلى أمام النصر، والزمالك مع حرس الحدود بدور الـ32 لكأس مصر، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، بعد إقامة جميع مباريات هذا الدورى بدون تقنية حكم الفيديو.

ويحدد مسئولو اتحاد الكرة موقف تطبيق تقنية الفيديو فى دور الـ16 لكأس مصر من عدمه عقب انتهاء مباريات دور الـ32.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباريات أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة فى لقاءاتها المقبلة ببطولتى الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة، بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.