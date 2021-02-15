شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا بعد مران الغد استعدادًا للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة البرتغالى جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق بعد مران غد الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الفريق تدريباته الجماعية غدا، الثلاثاء، على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا للقاء الدراويش، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى عن قائمة الفريق بعد مران غد الثلاثاء.

وعقد باتشيكو جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين على هامش مران اليوم، وقال عبد الحليم علي مدير الكرة، إن الجلسة كانت مثمرة للتأكيد على تكاتف الجهاز الفني، واللاعبين استعدادا للمباريات المقبلة سواء في الدوري أو بدوري الأبطال وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق يصب تركيزه حاليا من أجل مواصلة الانتصارات على المستوى المحلي للحفاظ على الصدارة.

من جهته أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلى.

وقال طبيب الزمالك، إن الحالة الطبية لكل اللاعبين جيدة ولا توجد أى إصابات في الفريق، وكل الفريق فى حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

وواصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، وانتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، بعدما خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، الضوء الأخضر لفرجاني ساسي بالمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن عليه، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء، فيما يقع الإسماعيلى في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.