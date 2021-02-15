شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتأهل لدور الـ 16 فى كأس مصر بثلاثية أمام المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى دور الـ 16 لكأس مصر بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على فريق المنصورة أحد أندية القسم الثانى فى المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس مصر .

أحرز أهداف المصري كل من أحمد جمعة فى الدقيقة 44 وأحمد شيديد قناوي بالدقيقة 77 من ركلة حرة سددها ببراعة على يمين حارس مرمى المنصورة، وعمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وسيطر فريق المصري على أحداث المباراة ووضح فارق الخبرة بين الفريقين، حيث اعتمد فريق المنصورة على التكتل الدفاعي أملا فى الوصول إلى ركلات الترجيح أو خطف هدف الفوز من الهجمات المرتدة، إلا أن المصري نجح فى إحراز الهدف الأول فى الدقيقة 44 من عمر المباراة عن طريق أحمد جمعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصرى بهدف نظيف.

الشوط الثاني جاء مختلفا، حالول لاعبو المنصورة تطوير أدائهم لتحقيق التعادل، وبدأ تبادل الهجمات مع المصرى، ولكن أبناء بورسعيد نجحوا في حسم المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 77 بعدما سدد احمد شديد ركلة حرة من خارج المنطقة في مرمي المنصورة.

عقب الهدف الثاني هدأ اللعب من جانب الفريقين، حيث وفر لاعبو المصري مجهودهم في باقي المباراة بعدما حققوا المكسب بأقل مجهود، فيما ارتضي لاعبو المنصورة بالهدفين وحاولوا عدم دخول مرماهم أهداف أخرى ، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين يحرز عمر كمال عبد الواحد الهدف الثالبث لفريقه من هجمة مرتدة منظمة معلنا فوز المصري بثلاثية نظيفة.