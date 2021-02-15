شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الدولية تشكر مصر على استضافة مونديال اليد: فتحت الباب لإقامة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبة الدولية، الشكر للدولة المصرية على استضافة بطولة العالم لكرة اليد، رغم فيروس كورونا، وذلك فى خطاب رسمى تم إرساله إلى الاتحاد الدولى لليد جاء فيه: "أن التعاون السلس بين الاتحاد الدولى لكرة اليد وحكومة جمهورية مصر العربية واللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال الـ27-مصر 2021 وضع أساس النجاح الباهر لهذه البطولة التى لا تنسي، ويعد مثالاً رائعاً على الشراكة الفعالة بين الرياضة والسلطات الحكومية والاستفادة من خبرة كل منهما مع احترام أدوار ومسئوليات كل منهما".

واعتبر رئيس الأوليمبية الدولية مونديال العالم لكرة اليد بمصر مثالاً على أنه من الممكن أن تتم إقامة البطولات الرياضية بأمان حتى فى ظل القيود الصحية المستمرة أثناء تفشى وباء كورونا، وذلك بفضل التنظيم المتميز والبروتوكولات الصحية الصارمة لجميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك فى خطاب رسمى من رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد للتهنئة على النجاح الذى حققته بطولة العالم لكرة اليد بمصر، والثناء على أداء اللاعبين المتميز على الرغم من تداعيات فيروس كورنا.

وتابع رئيس الأوليمبية الدولية فى خطابه، "لقد أعطى التنظيم الآمن للبطولة الثقة الكبيرة لنا جميعاً فى المجتمع الأوليمبى عند الإعداد للأحداث المستقبلية وبالأخص دورة الألعاب الأوليمبية المؤجلة طوكيو 2020، وتظل صحة وسلامة الرياضيين وكافة المشاركين على رأس أولوياتنا فى هذا الألعاب الأوليمبية"، مشيراً أنه سيتم تضمين الدروس المستفادة من هذه البطولة فى الإجراءات المماثلة الشاملة التى سيتم وضعها فى طوكيو.

وتعليقاً على خطاب رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن مصر استطاعت كسب ثقة المجتمع الأوليمبى الدولى والاتحادات الرياضية الدولية بعد النجاح الباهر لمونديال العالم لكرة اليد فى ظل تحدى فيروس كورونا، وبفضل التكامل والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، وباتت مصر منصة لاستضافة مختلف البطولات الرياضية تنفيذاً لأحد المحاور الهامة من استراتجية وزارة الشباب والرياضة على المستوى الرياضي، مشيراً أنه جارى المتابعة بشأن البطولات الدولية المقبلة المقرر إقامتها فى مصر ومنها بطولتى العالم للرماية والجمباز، للحفاظ على المستوى التنظيمى المتميز الذى أصبح علامة مسجلة للدولة المصرية أمام العالم عند استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية.