شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن تنفيذ تدريب للشباب بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، تنفيذ تدريب مدربين بشمال سيناء ببيت الشباب، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، والذى يستمر حتى 21 فبراير الجارى.

وتنفذ الدورة التدريبية لمدربين برنامج مشواري من محافظة شمال سيناء لنشء والشباب من 10- 14 سنة و من 15-18 سنة ومرحلة الشباب من 19-24 سنة علي مكون تنمية المهارات الحياتية (مشواري).

ويتضمن التدريب مكون تنمية المهارات بتعريف مهم بأهمية واهداف التدريب ومهام المدربين وكيفية تذليل العقبات والخطوط الكاملة الخاصة بالتدريب ، والتأكيد علي أهمية مكون تنمية المهارات للنشء والشباب داخل محافظة شمال سيناء لتاهيلهم لسوق العمل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة .

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال إستراتيجية برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من أجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات وخاصة فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة .