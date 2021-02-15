شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى.. وساسى ينتظم فى التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلى، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقال طبيب الزمالك، إن الحالة الطبية لكل اللاعبين جيدة ولا توجد أى إصابات في الفريق، وكل الفريق فى حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

وواصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، وانتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، بعدما خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، الضوء الأخضر لفرجاني ساسي بالمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن عليه، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.