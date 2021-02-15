شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 15 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يتفق مع على معلول على تمديد عقده حتى 2024، وسعد سمير يقرر تصعيد أزمة النصب لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية .

سعد سمير يقرر تصعيد أزمة النصب لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية

قرر سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، تصعيد أزمته مع إحدى الشركات العقارية إلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة بعدما اكتشف أنه تعرض ومعه عدد كبير من المُتضررين لعملية نصب على يد هذه الشركة.

الأهلي يتفق مع على معلول على تمديد عقده حتى 2024

اقترب مسئولو الأهلي من تمديد عقد ظهير أيسر الفريق على معلول لمدة موسمين، حيث طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الإبقاء على قوام الفريق الاساسي لأطول فترة ممكنة، ومنهم على معلول فبدأت إدرة الأهلي رحلة التفاوض مع النجم التونسى لتمديد عقده.

عبد الرحمن مجدى يواصل الغياب عن الإسماعيلى فى مواجهة الزمالك بسبب الإصابة

تأكد غياب عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، عن مباراة فريقه أمام الزمالك لاستمرار معاناته من العضلة الأمامية التى داهمته منذ فترة طويلة وبعد تعافيه من الإصابة تجددت مرة أخرى، ليواصل اللاعب برنامجه التأهيلى، حيث يفضل الجهاز الطبى للدراويش عدم الدفع به خلال مباراة قوية مثل مواجهة الفارس الابيض على أن يتم تجهيزه للمشاركة فى المباريات بشكل تدريجى.

طاهر ينضم لـ معلول وصلاح محسن فى قائمة المصابين بالأهلي

يغيب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى عن مباراة الفريق أمام المريخ السودانى غداً ببطولة أفريقيا بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وتحديداً أمام بالميراس البرازيلى في مونديال الأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع والتى حسمها الأهلى بركلات الجزاء.

الزمالك يسافر السنغال 20 فبراير لمواجهة تونجيث فى دورى الأبطال