شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ السوداني فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى فريق الأهلى زيه التقليدى فى مباراة الغد أمام المريخ السوداني، بافتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفنى للمباراة الذى عقد اليوم بمقر النادى بالجزيرة.

حضر الاجتماع من جانب النادى الأهلى العميد محمد مرجان المدير التنفيذى، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وائل محمد ومحمد أسامة وكرم عطا إداريو الفريق، وعلاء صلاح مدير الأمن، فى وجود الإثيوبى جيزاتى أليمو مازنجيا مراقب المباراة، والتنزانى باراكا كيزوجوتو المنسق العام، ومحمد ثابت مسئول الإعلام بـ«كاف»، والدكتور محمد سلطان المراقب الطبي.

كما حضر من نادى المريخ كل من عمر محمد عبدالله عضو مجلس إدارة المريخ ورئيس البعثة، وأنس نصر الدين مدير الكرة، وميرفت حسين مندوبة الاتحاد السودانى، وسليمان بشير «مترجم»، وزكى الدين صادق من المركز الإعلامى بنادى المريخ.



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ارتداء الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدى الحارس الطاقم الأزرق الفاتح «السماوي»، على أن يرتدى فريق المريخ السودانى الفانلة الصفراء والشورت الأصفر والجورب الأصفر، بينما يرتدى حارس مرماه الفانلة الخضراء والشورت الأسود والجورب الأخضر.



وشهد الاجتماع أيضا الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا.



ويلتقى الأهلى مع المريخ السودانى فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء فى افتتاح مشوار الفريقين فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.