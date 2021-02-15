شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يُعيد بن شرقى لتشكيل الزمالك الأساسى فى قمة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إعادة المغربى أشرف بن شرقى لتشكيل الفريق الأساسى فى مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وغاب بن شرقى عن المشاركة بصفة أساسية مع الزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى بسبب معاناته من كدمة فى الضلوع، وشارك بديلا فى مواجهة مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يعود بن شرقى لتشكيل الزمالك الأساسى فى "قمة أولاد العم" الأربعاء المقبل، بعدما عاد اللاعب للمشاركة بشكل تدريجى بدخوله مواجهة المولودية بدلاً من إمام عاشور فى الدقيقة 69.

وكان مسئولو نادى الزمالك سلموا الثنائي المحترف التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، مقدم عقد اللاعبان عن الموسم الكروي الحالي، وذلك برفقة باقي اللاعبين.

وطلب الثنائي ساسي وبن شرقي سرعة صرف مستحقاتهم خلال الفترة الماضية، وبالفعل قام النادي الأبيض بسداد مقدم عقود اللاعبان، وفقا لقيمة عقد كل لاعب بالموسم الحالي، ليتم غلق هذا الملف بالوقت الحالي.

وصرفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مقدمات عقود لاعبي الفريق الأبيض بشكل رسمي، حيث تسلم اللاعبون شيكات مقبولة الدفع على هامش مران اليوم، وتم التأكيد على تواجد قيمة مستحقات كل لاعب في حسابه البنكي.