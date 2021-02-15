شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلى أمام المريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاصر فريق الأهلى غيابات عديدة قبل مباراته المرتقبة مع المريخ السودانى في التاسعة مساء غداً الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى بإفتتاح دور المجموعات لدوري الابطال الافريقى ، وهى المباراة الأولى للمارد الأحمر عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه ، ونلقى الضوء في السطور التالية على كواليس هذه الازمة..

س: ماهى أندية مجموعة الأهلى في دوري الأبطال الأفريقى؟

ج: أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع النادي الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

س: من يغيب عن الأهلى في مواجهة المريخ السودانى؟

ج: يفتقد المارد الأحمر في مواجهة المريخ لجهود كل من طاهر محمد طاهر وعلى معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة بجانب غياب حسين الشحات جناح الفريق للإيقاف ومعاناة أيمن أشرف من الاجهاد.

س: كيف سيواجه موسيمانى أزمة غيابات الأهلى؟

ج: المدرب الجنوب أفريقى ينوى تجهيز النيجيري جونيور أجاى لإعادته للتشكيل الأساسى بعد ظهوره بشكل متميز في مباراة بالميراس البرازيلي بجانب استمرار مشاركة ياسر إبراهيم في مركز المساك والدفع بمحمود وحيد بديلا لمعلول.

س: ماذا قال مدرب المريخ السودانى عن مواجهة الأهلى؟

ج: أكد نصر الدين النابي المدير الفنى لنادى المريخ السودانى، أنه لم يأتى إلى القاهرة لتحقيق أقل خسارة كما يعتقد البعض أمام الأهلى، ولكنه جاء للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الثلاثاء ، مشيراً إلى أن الاهلي فريق كبير ويحظي باحترام كبير من المريخ ولا يمكن أن يركن إلى الدفاع بل سيلعب من أجل تحقيق ما خطط له قائلا :"نعرف كل صغيرة وكبيرة عن الأهلي وهو بالنسبة لنا كتاب مفتوح وقمنا بمتابعته فى كأس العالم مؤخرا".

س: ماذا فعل الاهلى في أخر مواجهة مع أندية السودان؟

ج: فى المواجهة الأخيرة بين الاهلى وأندية السودان ، صعد المارد الأحمر لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا