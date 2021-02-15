شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن توقع غرامة مالية على اتحاد الكرة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة بيرزنتيشن، راعى اتحاد الكرة، غرامة مالية كبيرة على الجبلاية بسبب أزمة الإعلانات فى مباريات كأس مصر التى أقيمت مؤخرا. وأخطرت الشركة اتحاد الكرة بهذه الغرامة بسبب الإخلال ببنود العقد بين الطرفين من خلال عدم توفير أماكن لوضع إعلانات الرعاة كما هو متفق عليه من قبل في العقد المبرم بين الطرفين.

وكانت شركة بيرزنتيشن قد أرسلت لاتحاد الكرة أكثر من مرة للحصول على التى شيرتات الخاصة بالأندية المشاركة فى مسابقة كاس مصر لوضع الإعلانات عليها قبل المباريات، وهو ما لم ينفذه اتحاد الكرة، وبناءً عليه قامت الشركة بتوقيع غرامة مالية كبيرة على الجبلاية.

ومن المنتظر أن تتمسك الشركة الراعية بالغرامة المالية الكبيرة، خاصة أن الشركات المعلنة ستطالب بحقوقها وضرورة تعويضها على ما وقع عليها من أضرار جراء غياب إعلاناتها من على تي شيرتات هذه الأندية.