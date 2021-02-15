شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرصد مكافآت خاصة للفوز على الزمالك للخروج من كبوة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مكافآت خاصة للاعبين حال تخطى عقبة الزمالك فى المباراة المقبلة بهدف الخروج من الكبوة التى يمر بها الفريق حيث غابت الانتصارات فى الدوري عن الدراويش منذ بداية 2021 حيث لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد منذ بداية هذا العام وعلى حساب فريق لافيينا اف سى بكأس مصر.

وتجمد رصيد الدراويش عند ثمانى نقاط بالمركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش، صفحة مباراة لافيينا اف سى بدور الـ 32 لكأس مصر والتى أقيمت عصر الأحد على ستاد السويس الجديد وفاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف، ونظراً لضيق الوقت يستعد الدراويش بدون راحة لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الاربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يجرى فريق الاسماعيلى مسحة كورونا اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك.

فى سياق آخر ، بدأ محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلي إجراءات تجهيز جراحة الرباط الصليبى لمحمود البدرى الظهير الأيسر للدراويش خلال الأيام المقبلة بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى للركبة إضافة للغضروف الداخلى.

ويعد البدرى هو ثانى لاعب يصاب بالرباط الصليبى هذا الموسم بعد إصابة أحمد أيمن الذى تأكد غيابه لنهاية الموسم.