"لست بحاجة للدعم".. كلوب يرد على شائعات رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إنه ليس بحاجة للدعم في الوقت الحالي، مضيفًا أن ما اثير بشأن استقالته أو طلب الحصول على راحة أمر غير صحيح.

ويستعد ليفربول لمواجهة لايبزيج مساء غد الثلاثاء في بودابست ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال مدرب ليفربول: "الجميع مستعد لمباراة الغد، أنا مستعد وكذلك اللاعبين، نشكركم على الدعم، أنا ممتن لذلك حقًا ولكن لست بحاجة لأن يقلق أحد بشأني".

وأضاف: "سمعت عن لافتات الدعم المعلقة على باب ملعب آنفيلد، إنه أمر جميل لكنه ليس ضروريًا، لست بحاجة للدعم في الوقت الحالي، وبالنسبة لشائعات استقالتي أو حصولي على قسط من الراحة فإن الأمر ليس صحيحًا".

وتابع: "لست بحاجة إلى استراحة، يعلم الجميع أنه كان وقتًا عصيبًا، نتعامل معه دائمًا كعائلة 100٪.

وعن مباراة الغد، قال كلوب: "نابي كيتا لن يسافر معنا إلى بودابست، الإصابات كان لها دور كبير في شكل الفريق الحالي لأنها غيرت كل شيء".

وتابع: "علينا أن نبقي على الأشياء الجيدة لدينا، إذا شاهدت المباراتين ضد سيتي وليستر فلن تبدو مثل المباريات التي استقبلنا بها سبعة أهداف، لقد حدث ذلك بسبب أخطاء فردية تحدثنا عنها".

وأكمل: "نحن دائما معا في هذا اللحظات، لقد خضنا بعض المباريات غير الجيدة لكننا لعبنا بعض المباريات الجيدة مؤخرًا".

وواصل: "لا أحد سعيد باحتلاله المركز الرابع ولديه 40 نقطة فقط ويحتمل أن نتساوى في النقاط مع إيفرتون".

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه لايبزيج غدًا على ملعب بشكاش أرينا (ملعب محايد) بسبب الحظر الذي فرضته الحكومة الألمانية تزامنا مع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.