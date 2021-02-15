بفوز سهل على المنصورة.. المصري يتأهل إلى دور الـ16 بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق فريق المصري الفوز على المنصورة بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

افتتح أهداف المباراة اللاعب أحمد جمعة في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف المصري هجماته لتثبيط عزيمة فريق المنصورة وبالفعل نجح أحمد شديد قناوي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه البورسعيدي في الدقيقة 79 قبل أن يزيد عمر كمال عبدالواحد النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 89.

بتلك النتيجة تأهل المصري إلى منافسات دور الـ16 من البطولة وينتظر الفائز من مباراة طلائع الجيش والقناة.