الزمالك يعلن جاهزية فرجاني ساسي لمباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تأكدت جاهزية التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك من الناحية الطبية للتواجد مع الفريق خلال مباراة الإسماعيلي.

ويلعب الزمالك والإسماعيلي يوم الأربعاء ضمن الجولة الـ13 لمسابقة الدوري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن فرجاني ساسي انتظم في مران الزمالك اليوم الإثنين بشكل طبيعي دون أي مشاكل أو معاناة من أي إصابة.

وكان ساسي قد تعرض لكدمة قوية أثناء مشاركته في مباراة الزمالك ومولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض فرجاني ساسي تدريبات تأهيلية، ومنح الجهاز الطبي بالزمالك الضوء الأخضر للاعب لكي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأصبح فرجاني ساسي جاهز من الناحية الطبية لمباراة الزمالك والإسماعيلي المقبلة بملعب استاد القاهرة الدولي.