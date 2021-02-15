مجاهد يفسر لـ"فيفا" بروتوكول الزمالك والإنتاج الحربي.. وأمنية بشأن صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة، أنه تم توضيح وتفسير بروتوكول الزمالك الذي أبرمه مع هيئة الإنتاج الحربي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان الزمالك قد وقع بروتوكول مع هئية الإنتاج الحربي في وقت سابق بشأن التعاون فيما يخص الأعمال الإنشائية والرياضية وفرع 6 أكتوبر.

وقال مجاهد في تصريحات اليوم الإثنين "هناك شكاوى وجهت للاتحاد الدولي لكرة القدم منها شكوى تخص توقيع بروتوكول بين نادي الزمالك وهيئة الإنتاج الحربي، وقمنا بتوضيح الأمر أن هناك فارق بين الهيئة والنادي".

وأشار "فتح الباب أمام ضم حراس أجانب توصية من الأندية ولم يصبح قرار نهائي حتى الآن".

وكانت هناك توصية في اجتماع سابق بين الأندية واللجنة الثلاثية بشأن احقية كل نادي في ضم 5 أجانب دون تصنيف في المراكز أو الجنسيات، وهو ما يعني السماح بالتعاقد مع حراس أجانب.

وصرح "الإنتخابات القادمة لمجلس جديد سيكون مدته 4 سنوات أو إقامة دورة أوليمبية أيهما أسبق، تم اختيار لجنة لصياغة اللائحة من 4 أعضاء ممثلين للاندية، ولم يحدث أي تدخل".

وتابع " اعتبارا من ٢٠ ديسمبر الماضي تم إنهاء عمل الجهاز الفني لمنتخب الشباب، وتم تجميد المستحقات المالية لحين فصل لجنة الانضباط فيما تم خلال المشاركة بالتصفيات في تونس".

واستمر "نتمنى تحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو، ونتمنى مشاركة محمد صلاح مع المنتخب في الأولمبياد".

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب في دورة الألعاب المقبلة بطوكيو والتي تم تأجيلها لصيف 2021 بدلاً من 2020 بسبب جائحة كورونا.

وأضاف "سيد بخيت يتولى ادارة المسابقات وهو كفء ولديه خبرات كبيرة، ما يتردد عن فصل موظفين توفيرا للنفقات غير صحيح مطلقا، وهناك تعاون كبير مع الأندية بخصوص المستحقات، منهم دائن وآخر مدين".

وشدد " جهات التحقيق تواصل عملها في قضية اختفاء الكؤوس من الاتحاد، ونحترم كل الجهات، وباب الاتحاد مفتوح أمام الجميع".

يٌذكر أن هناك تحقيقات تتم بمعرفة وزارة الشباب والرياضة بشأن واقعة اختفاء الكؤوس من اتحاد الكرة في وقت سابق.