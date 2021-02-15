اخبار الرياضه

رئيس هيئة استاد القاهرة لمصراوي: نرحب بطلب الأهلي خوض مبارياته الأفريقية بالملعب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، أنه يرحب بطلب الأهلي بخوض مبارياته الأفريقية على أرض الملعب.

وقال درويش في تصريحات خاصة ليلاكورة: "الأهلي طلب إقامة جميع مبارياته الافريقية علي ستاد القاهرة، ونحن نرحب بهذا الطلب".

وأضاف: "الملعب دائما في أتم جاهزية عكس باقي الملاعب الأخرى".

واختتم رئيس هيئة استاد القاهرة: "نحن نقوم بوضع النجيلة الشتوي والصيفي كل في توقيته، وبالتالي أرضية الملعب دائماً جيدة للغاية".

جدير بالذكر أن الأهلي يبدأ مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة المريخ السوداني، غدا الثلاثاء.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا