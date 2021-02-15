رئيس هيئة استاد القاهرة لمصراوي: نرحب بطلب الأهلي خوض مبارياته الأفريقية بالملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن
أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، أنه يرحب بطلب الأهلي بخوض مبارياته الأفريقية على أرض الملعب.
وقال درويش في تصريحات خاصة ليلاكورة: "الأهلي طلب إقامة جميع مبارياته الافريقية علي ستاد القاهرة، ونحن نرحب بهذا الطلب".
وأضاف: "الملعب دائما في أتم جاهزية عكس باقي الملاعب الأخرى".
واختتم رئيس هيئة استاد القاهرة: "نحن نقوم بوضع النجيلة الشتوي والصيفي كل في توقيته، وبالتالي أرضية الملعب دائماً جيدة للغاية".
جدير بالذكر أن الأهلي يبدأ مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة المريخ السوداني، غدا الثلاثاء.