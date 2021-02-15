مجاهد يكشف سبب زيادة راتب البدري.. وملعب مباراة مصر وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة، أن زيادة راتب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، جاء وفقاً لبنود التعاقد وليس لأي أمر أخر.

وقال أحمد مجاهد في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بمقر اتحاد الكرة "أرسلنا للكاف خطاباً بشأن أن تقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر في ملعب استاد القاهرة".

ويلعب منتخب مصر مارس المقبل أمام جزر القمر ضمن الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وتلعب الجولة الخامسة خارج الديار أمام منتخب كينيا في الشهر ذاته.

وتابع "زيادة راتب حسام البدري جاء وفقاً لبنود العقد، اللجنة الخماسية فقط قامت بتأجيل الأمر بسبب كورونا، وبالتالي تم زيادة راتبه من بداية شهر يناير".

واستمر "طلنا توفير لقاح كورونا لمنظومة كرة القدم مع تحمل التكاليف وذلك لتوفير النفقات المتعلقة بالمسحات الطبية قبل المباريات المختلفة".

واختتم "فيما يتعلق بإلغاء مسابقات الناشئين والشباب، فالأمر بسبب كورونا، ويمكن تعديل القرار لكونه ليس نهائياً حال كانت الأمور مستقرة في شهر إبريل".