"سيبقى لموسم أو اثنين".. أسطورة ليفربول يعلق على مستقبل صلاح في آنفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يعتقد إيان راش أسطورة ليفربول، أن المصري محمد صلاح لاعب الريدز سيبقى في آنفيلد لمدة موسم أو اثنين على الأقل.

وأثار صلاح التكهنات حول بقائه مع ليفربول عندما أبدى رغبته في اللعب لأحد قطبي إسبانيا برشلونة أو ريال مدريد.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور"، قال راش إنه يعتقد أن صلاح سيبقى في ميرسيسايد لموسم أو اثنين آخرين على الأقل.

وأضاف: "فرق مثل برشلونة وريال مدريد لها تاريخ مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وربطه (صلاح) بأي من تلك الأندية يعني أنه لاعب كبير، لكن بالنسبة لي أعتقد أن مو سيبقى في ليفربول".

وتابع: "الجماهير تحبه، وهو يحبهم، والدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأصعب والأكثر إثارة في العالم".

جدير بالذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 17/18 قادمًا من ايه اس روما الإيطالي، ويرتبط مع ليفربول بعقد ممتد حتى نهاية موسم 2023.