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الامارات | خبر سار لجمهور الأهلي المصري قبل لقاء المريخ

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى جمهور الأهلي المصري خبراً ساراً قبل المواجهة المرتقبة الذي سيخوضها "الأحمر" أمام المريخ السوداني غداً الثلاثاء في دوري أبطال إفريقيا (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).
 
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن إدارة الأهلي اقتربت من تجديد عقد النجم التونسي علي معلول حتى 2024، بطلب من مدرب الفريق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
 
وأضافت: "عقد معلول ينتهي في 2022، ومن المقرر أن يتم توقيع العقد بين إدارة النادي والدولي التونسي في الأيام المقبلة".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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