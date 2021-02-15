الامارات | الأهلي يخسر خدمات 6 لاعبين أساسيين أمام المريخ السوداني

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر خدمات 6 لاعبين أساسيين أمام المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني صدمة كبيرة بعدما تأكد غياب ستة لاعبين أساسيين عن تشكيلة الأهلي المصري قبل مواجهة المريخ السوداني غداً الثلاثاء (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت صحيفة "الوطن" المصرية أن أيمن أشرف انضم إلى قائمة الغائبين عن المواجهة المرتقبة في افتتاح مشوار حامل اللقب، بعدما لم يشارك في تدريبات الفريق عقب العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضحت أن غيابات الأهلي عن مواجهة المريخ باتت تضم كل من أيمن أشرف وعلي معلول وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن وطاهر محمد.

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