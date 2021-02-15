الامارات | الصربي غوران يقدم اعتذاره عن تدريب الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي غوران يقدم اعتذاره عن تدريب الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت " الامارات اليوم" ان مدرب الفجيرة الصربي غوران تيفجوديتش قدم اعتذاره عن تدريب الفريق الأول الذي يشارك في دوري الخليج العربي لاسباب خاصة، وان إدارة النادي تفاوض المدرب التونسي ناصيف البياوي لاستكمال المهمة التدريبية.

يذكر ان الفجيرة يحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط في ترتيب البطولة وفاز في اخر مبارياته على الظفرة (4-2) يوم امس

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