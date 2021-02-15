شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله محمود وبونسو ونبيل خارج حسابات سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، صعوبة لحاق الثلاثي عبد الله محمود وكوامي بونسو ومحمود نبيل، بلقاء الاتحاد السكندري المقرر إقامته مساء الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن ثلاثي الفريق خضع للآشعة، والتي أثبتت إصابة عبد الله محمود بشد في العضلة الأمامية، بينما أصيب كوامي بونسو بمزق في العضلة الأمامية، أما محمود نبيل فإصابته مزق في العضلة الخلفية.

وأكد الدكتور فريد رضوان، أن الثلاثي ينفذ البرنامج التأهيلي والعلاجي، تحت قيادة الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، وتتحسن حالتهم بشكل ملحوظ، إلا أن مسألة مشاركتهم في لقاء الاتحاد أمر مستبعد بسبب الإصابة.

الجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا، انتصر في أخر مبارياته بالدوري، على غزل المحلة بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، دخل بهم المربع الذهبي للمسابقة، محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب.