شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يناقش برنامج إعداد الأوليمبياد.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد غدا مجلس إدارة اتحاد اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، اجتماعا هاما لمناقشة خطة إعداد منتخب اليد لأوليمبياد طوكيو، وحسم مصير الموسم المعلق لدوري المحترفين النسخة الماضية وموعد إقامة آخر جولتين لتحديد البطل.

ويناقش مجلس الإدارة عددا من الملفات الهامة على طاولة مجلس الإدارة أغلبها تنظيمي، وأكد المهندس هشام نصر أن مجلس إدارة اتحاد اليد يخطط لوضع برنامج قوي للفراعنة للمنافسة على ميدالية أوليمبية خلال أوليمبياد طوكيو بعد المستوي الرائع الذي قدموه في بطولة العالم الأخيرة وتحقيق المركز السابع عالميا.

وشدد نصر على أن اتحاد اليد نجح في بناء جيل واعد من اللاعبين، بقيادة أفضل مدير فني في أوروبا الإسباني بارندو ومازال، لديه الطموح لمواصلة رفع علم مصر على منصات التتويج العالمية في البطولات الكبري.