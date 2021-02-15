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تعرف على موعد ومنافس جالطة سراي المقبل فى الدورى التركي

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المقرر أن يلتقي جالطة سراي التركي الذى يضم المصري مصطفي محمد السبت المقبل ألانيا سبورت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة و العشرين لبطولة الدورى .

ويسعى جالطة سراي العودة بنقاط المباراة الثلاث من أجل الحفاظ على صدارة المسابقة والذى يطاردة عليها بشده فريق فنربخشة و الذى يلتقي فريق جوزتبه فى نفس الجولة .

ومن المقرر أن تقام مباراة جالطة سراي مع الانيا سبورت عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة على أرض ملعب ملعب باهجه شهير اوكولاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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