شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: «فيه ناس اشتكت الزمالك والإنتاج الحربي للفيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ان اتحاد الكرة دوره حماية الأندية والحفاظ علي حقوقها موكدا ان العلاقة بين الجبلاية وجميع الأندية علي افضل ما تكون وان اللجنة الثلاثية تضع مصلحة الأندية فوق اي اعتبار.

وبخصوص ما تردد عن تدخله في ازمة استاد نادي الزمالك وتحدثه هاتفيًا مع رئيس الانتاج الحربي لإيقاف برتوكول انشاء استاد الزمالك قال مجاهد : هذا الكلام عار تمام من الصحة ولم اتحدث مع رئيس الانتاج الحربي اطلاقا في هذا الامر لكن الازمة الحقيقة هي قيام بعض المسوولين بشكوي الزمالك والإنتاج الحربي لدي الفيفا بعد توقيع البرتوكول واعتبروا ان هذا امر مخالف للوائح والقوانين

واكد مجاهد ان الفيفا أرسل إلينا هذه الشكوي وطلب منا الرد وقمنا بالرد والدفاع عن نادي الزمالك وأكدنا علي ان الانتاج الحربي ادارة منفصلة عن النادي وبالتالي لا يجود اي تعارض في توقيع هذا البرتوكول واستشهدنا بالنادي الاهلي في اتفاقه مع الانتاج الحربي حول استاد السلام

وابدي مجاهد اندهاشه من إرسال مثل هذه الشكاوي علي ايميل خاص بالفيفا لا يعرفه من سبق له العمل في اتحاد الكرة

وقال هناك شكاوي كثيرة باتت ترسل للفيفا وكل دورنا هو الرد والدفاع عن الأندية وليس العكس وتحدي مجاهد من يثبت انه تحدث مع رئيس الانتاج الحربي او ان يكون رئيس الزمالك قد شهد محادثتي مع احد