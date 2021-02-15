شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يتحدث عن الـ var ومشاركة صلاح في الأولمبياد وموعد انتخابات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة لاتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا في مقر الجبلاية صباح اليوم وتحدث عن عدد من القضايا الهامة التي تخص الكرة المصرية وعلى رأسها إلغاء الـ var ومشاركة صلاح في الأولمبياد ومستحقات اتحاد الكرة.

أحمد مجاهد: بدأت عملي بمشكلة كبيرة.. وأعرف كل شيء في اتحاد الكرة

قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، إنه واثق من نجاحه في مهمته بإدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه على علم ودراية بكل كبيرة وصغيرة في اتحاد الكرة بفضل عمله السابق في أكثر من مجلس.

وقال، في الموتمر الصحفي المقام بالجبلاية، إنه بدأ عمله بأزمة ومشكلة كبيرة وهي أزمة منتخب الشباب وتم التعامل معها وحلها سريعًا.

وتابع مجاهد: «أقود اتحاد الكرة بشكل هندسي بحكم تخصصي، لذلك اعتمدت على خطة عمل سريعة».

أحمد مجاهد يكشف تفاصيل أزمة قرار إلغاء الـ«VAR»

قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، إن اللجنة السابقة برئاسة عمرو الجنايني، هي سبب أزمة تقنية الفيديو وتطبيق الڤار في الدوري المصري.

وأكد مجاهد أن الأزمة تكمن في عدم وجود عقود معتمدة بتقنية الفيديو، ملتمسًا العذر للجنة السابقة بسبب رغبتها في تطبيق التقنية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: «شكلنا لجنة وتحدثنا مع الأندية وتم استدعاء الشركة المنفذة لتقنية الفيديو وناقشنا معهم كل الأمور واعترفوا بوجود نقص في بنود المناقصة وعدم التزامهم بالمعدات والأجهزة المتفق عليها».

وتابع: «رفضت سداد المبلغ الذي طالبت به الشركة لأننا نخضع لجهات رقابية، فكان لابد من توثيق العقود أولًا».

«مجاهد» يعلن موعد انتخابات اتحاد الكرة

قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن ملف الانتخابات هو الأصعب والأخطر الذي تم التوصل فيه لحل وسطي يرضي جميع الأطراف، خصوصًا في ظل تمسك الاتحاد الدولي «فيفا» بإقامتها وتعارض ذلك مع قرار لجنة الأزمات برئاسة الوزراء وقرارها بتأجيل إجراء أي جمعيات عمومية في الأندية والاتحادات.

وأوضح: «هناك تنسيق تام بين (فيفا) والدولة المصرية، ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، وزيرة الشباب والرياضة، وتم التوصل لاتفاق مع (فيفا) الذي قرر المد للجنة الثلاثية والاستقرار على إجراء الانتخابات في نهاية يوليو المقبل».

أحمد مجاهد: نعمل على مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد

وجه المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة طمأنينة لجماهير الكرة المصرية حول مشاركة محمد صلاح، لاعب ليفربول، مع المنتخب الأوليمبي في الأوليمبياد.

وقال مجاهد، في المؤتمر الصحفي المنعقد بالحبلاية، إنه يتم التنسيق التام مع شوقي غريب حول استدعاء صلاح، موكدًا أن الجبلاية تعلم جيدًا اللوائح الجديدة للفيفا حول استدعاء اللاعبين.

وأضاف: «محمد صلاح فخر لمصر وكل ما سيطلبه الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب سنوفره لتحقيق هدف مصر في الأوليمبياد».

صرف مستحقات منتخب الشباب فور انتهاء عمل لجنة الانضباط

أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد ينتظر نتيجة تحقيق لجنة الانضباط، برئاسة المستشار سيد البنداري، لحسم مصير مستحقات منتخب الشباب.

وقال مجاهد، فور الانتهاء من التحقيقات وتسلم اللجنة الثلاثية تقرير وتوصيات لجنة الانضباط، إنه سيتم على الفور منح وصرف المستحقات للاعبين والجهاز الفني.

وأكد مجاهد أن أي فرد في الجهاز الفني لمنتخب الشباب له أي مستحقات مالية سيحصل عليها بشكل طبيعي شريطة الانتهاء من عمل لجنة الانضباط.