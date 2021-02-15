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سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

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شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس، وفقاً للبروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال أفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية، وفقا لما أعلنه طبيب الفريق اليوم.

ويلتقي الأهلي مع المريخ غدًا في الجولة الأولى للفريق من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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