شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في سموحة استعدادًا لدكرنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة حالة الطوارئ استعدادًا لمباراة دكرنس، المقرر لها غدا، ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، وذلك على أرض ملعب دمنهور.

يأتي ذلك خشية تعرض الفريق للهزيمة والخروج مبكرًا من المسابقة رغم فارق الإمكانات والخبرة بين لاعبي الفريقين، حيث يسعى دكرنس إلى تحقيق المفاجأة التي سبق أن حققها كوكاكولا وبتروجت أمام الإنتاج الحربي والمقاولون العرب.

من جانبه، أكد «سامي» أن خروج المقاولون العرب والإنتاج الحربي رسالة للاعبيه بأن الكرة لا تعترف بأسماء الأندية أو اللاعبين وإنما تمنح لصاحب الجهد الوفير في الملعب وصاحب الرغبة في الفوز والتأهل.