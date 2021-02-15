شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبة» و«الشرقاوي» يقودان هجوم المنصورة أمام المصري في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الكروى الأول بنادي المنصورة، بقيادة أحمد سند، تشكيل مباراة فريقة أمام المصري البورسعيدى، المقرر انطلاقها عصر اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

وقرر سند الدفع بعاطف نصحي في حراسة المرمى ومحمد نجاتي، حازم هاني، وائل السعدني، عبدالرحمن حسان، في الدفاع، وأحمد عبدالعال، سلام مرزوق، إسلام حمدينو، كمال البدوي، في وسط الملعب، ومحروس بومبة، وجلال الشرقاوي في خط الهجوم.